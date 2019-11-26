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Cizre Belediyesi muhtarlarla buluşuyor

6 saat önce

Cizre Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini öğrenmek için mahalle muhtarlarıyla tek tek toplantı yapıyor.

Cizre Belediyesi muhtarlarla buluşuyor, System.String[]

Cizre Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini öğrenmek için mahalle muhtarlarıyla tek tek toplantı yapıyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu beraberinde belediye birim temsilcileriyle ilk olarak Alibey Mahallesi Muhtarı Saithan Tuncer ile görüştü.

Sinanoğlu, vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Muhtarlarımızla tek tek toplantı düzenliyoruz. Dezavantajlı ailelerin durumu, mahallerin alt yapı ve üst yapı sorunları, belediye hizmetleri, çocuklarımız ve gençlere yönelik olarak yürütülmesi gereken hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulunacağız." dedi.

Muhtar Tuncer ise, Sinanoğlu'nun belediye başkan vekili olarak gösterdiği yoğun çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu anlamda bizi makamında ağırlayıp mahallemdeki sorunların çözümü konusunda bizlere yardımcı olmaya çalışan Sinanoğlu'na mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan, Cizre Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu arıtma tesisinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Cizre Belediyesi, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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