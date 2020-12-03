Cizre Belediyesi'nin çalışmaları hızla sürüyor - Son Dakika

Cizre Belediyesi Yafes Caddesinde sokak sağlıklaştırılması çalışması yapıyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, projeyle sokak ve caddeleri daha ferah, daha nitelikli ve yaşam seviyesi yüksek bir görüntüye ulaştıracaklarını söyledi.

Yafes caddesinde uyguladıkları projenin, örneklik teşkil edecek düzeyde olduğunu belirten Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Belediye olarak mahallelerimizin tamamında değişim ve dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, cadde ve sokaklarımızı aslına uygun olarak yeniden restore edip, bakım ve onarıma tabi tutup hemşerilerimizin yaşam seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Kentimizin her noktasının estetik seviyesini artırmak sokaklarımızı renklendirmek ve hareketlendirmek adına titiz bir şekilde çalışıyoruz. Kent estetiğine değer katacak çalışmalarla Cizre'mizin bütün yaşam alanlarını daha güzel ve daha ferah bir görüntüye kavuşturmaya devam edeceğiz."