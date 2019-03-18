Cizre Belediyesi Şehri Dönüştürmeye Devam Ediyor
27 dakika önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, Selfie Cizre ve yol kenar düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Şırnak
'ın Cizre
İlçe Belediyesi ekipleri, Selfie Cizre ve yol kenar düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Cizre Belediyesi
'nce yeni çevre yolunda yapılan Selfie Cizre çalışmasının önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Selfie Cizre, manzarayı yukarıdan izleme fırsatı verirken, aynı zamanda vatandaşlar o anı ölümsüzleştirmek için resim çekme zevkini de yaşayacak.
Diğer yandan belediye ekipleri Mem-u Zin bulvarı girişinde yol kenar ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mem-u Zin bulvarı da kente farklı bir hava katacak. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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