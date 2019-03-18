Son Dakika Haberleri: Cizre Belediyesi Şehri Dönüştürmeye Devam Ediyor

Cizre Belediyesi Şehri Dönüştürmeye Devam Ediyor

27 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, Selfie Cizre ve yol kenar düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Şehri Dönüştürmeye Devam Ediyor, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, Selfie Cizre ve yol kenar düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi'nce yeni çevre yolunda yapılan Selfie Cizre çalışmasının önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Selfie Cizre, manzarayı yukarıdan izleme fırsatı verirken, aynı zamanda vatandaşlar o anı ölümsüzleştirmek için resim çekme zevkini de yaşayacak.

Diğer yandan belediye ekipleri Mem-u Zin bulvarı girişinde yol kenar ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mem-u Zin bulvarı da kente farklı bir hava katacak. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

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