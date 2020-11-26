Cizre Belediyesi, Şerafettin Elçi Caddesinde aydınlatma çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Cizre Belediyesi, Şerafettin Elçi Caddesinde aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçenin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, kilit parke ve asfalt çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin ilçe genelinin tümünde kaldırım yenileme, kilit parke döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Kaldırım ve orta refüj çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda birçok ara yol ve yan yollarda ve sokaklarımızda asfaltlama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. İlçemizin hemen hemen her noktasında bir çalışmamız var. Şerafettin Elçi Caddesinde aydınlatma çalışmalarını tamamladık."