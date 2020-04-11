Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine sokak hayvanları için genelge gönderildi. Bu kapsamda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine zabıta ekiplerimizce kedi ve köpek mamaları bırakıldı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:18 Kaynak: İHA
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