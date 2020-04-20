Cizre Belediyesi tarihi binayı turizme kazandıracak - Son Dakika

Cizre Belediyesi tarihi binayı turizme kazandırmak için satın aldı.

Dağkapı Mahallesinde geleneksel sivil mimarlık örneklerinden olan iki katlı Mehmet Ağa Kasrı, Cizre Belediyesince kamulaştırıldı.

Cizre Belediyesi bu ender sivil mimari yap

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, tarihi binada kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlanacağını belirterek, "19. yüzyılın sonunda inşa edilen ve ilçemizde başkaca örneği olmayan bu yapıyı Cizre'mize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bina turizme yönelik faaliyetlerde kullanılacak." dedi.