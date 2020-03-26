Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor - Son Dakika

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Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.
Cizre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem amaçlı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz mesailerine ek olarak gece saatlerinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Keser Caddesi ile kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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