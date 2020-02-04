Cizre Belediyesi voleybol takımları başarıya koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Cizre Belediyesi voleybol takımları başarıya koşuyor - Son Dakika Spor

Cizre Belediyesi voleybol takımları başarıya koşuyor

6 saat önce

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ve Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımları hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Cizre Belediyesi voleybol takımları başarıya koşuyor, System.String[]

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ve Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımları hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Tokat temsilcisi Niksar Belediyesi erkek voleybol takımını konuk etti. Zorlu geçen karşılaşmada Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı rakibini 3 -2'lik setlerle yenerek, gurubunda 3. sıraya yerleşti.


Niksar Belediyesi erkek voleybol takımı karşısında 2- 0 yenik düşen Cizre Belediyesi erkek voleybol takımımız skoru 2-0'dan 3 - 2'ye getirdi. Takım, aldığı bu galibiyetle birlikte Play-Off yolunda büyük bir avantaj sağlamış oldu.


Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Diyarbakır temsilcisi Peyasspor'u konuk etti. Oynanan mücadelede rakibine karşı üstünlük sağlayan Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, rakibine set vermeden karşılaşmadan 3- 0 galip ayrılan taraf oldu. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı almış olduğu bu galibiyetle, yenilmezlik serisini 13 maça yükselterek büyük bir başarıya imza atmış oldu. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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