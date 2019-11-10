Son Dakika Haberleri: Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet
Son Dakika Spor Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek ve kadın voleybol takımları haftayı galibiyetle kapattı.

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek ve kadın voleybol takımları haftayı galibiyetle kapattı.


Türkiye Erkler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, grubunda lider olan Ziraat Bankası voleybol takımı ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor salonunda karşı karşıya geldi. Maç öncesi Cizre Belediyesi spor heyeti, Ziraat Bankası ekibini çiçeklerle karşıladı.


Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, konuk ettiği güçlü rakibini 3-0 yenmeyi başardı.


Dostluk havasında geçen karşılaşma sonunda her iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek kalan maçlar için başarılar diledi,


Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı Van deplasmanında Van Büyükşehir Belediyesi gençlik spor kadın voleybol takımı ile karşı karşıya geldi. Kadın Voleybol takımı maçı 3-1 kazanarak grubunda liderliğini korudu. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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