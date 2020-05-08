Cizre Belediyesi, yıkılan metruk binanın molozlarını kaldırdı - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dağkapı Mahallesinde yıkılan evin molozlarını kaldırdı.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkılan ve vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binaların enkazlarını iş makineleri ile kaldırarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Sokağın güvenliği sağlayan ekipleri, iş makineleri aracılığıyla, yıkılan ve harabeye dönüşen yapının molozlarını topladı.

Kaymakam ve Cizre Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçe merkezinde yer alan, can ve mal güvenliği açısından riskler yaratan metruk yapılarla ilgili her türlü şikayet ve talebin, ekiplerce en kısa sürede ele alındığını belirtti.

Sinanoğlu, terk edilmiş metruk yapılar, bir yandan vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini, sosyal riskler barındırdığı için insanları çok tedirgin ettiğini ifade ederek, "Belediye olarak önceliğimiz, insanlarımızın can güvenliğidir. Bu nedenle gerek kentimizin estetiğine zarar veren gerekse de vatandaşlarımızı tedirgin eden bu tür metruk evlerin yıkımına yönelik çalışmalarımız devam edecektir." dedi.