Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Cizre Belediyesince ilçede alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesi ekipleri Dicle Mahallesinde yol, Konak Mahallesinde menfez, Cudi, Sur ve Yafes mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması başlattı.



Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Derya, Kerem, Mimar Sinan ve eski Hastane Caddesinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede araç trafiğini daha güvenli hale getirmek için çalışma başlatan ekipler, çukurların oluştuğu yollara asfalt dökerek yama çalışması yapıyor.

Ekiplerce ayrıca 1360. Sokakta vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi ekipleri kış aylarında vatandaşların sorun yaşanmaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.