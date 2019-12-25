Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

6 saat önce

Cizre Belediyesince ilçede alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları, System.String[]

Cizre Belediyesince ilçede alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesi ekipleri Dicle Mahallesinde yol, Konak Mahallesinde menfez, Cudi, Sur ve Yafes mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması başlattı.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Derya, Kerem, Mimar Sinan ve eski Hastane Caddesinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede araç trafiğini daha güvenli hale getirmek için çalışma başlatan ekipler, çukurların oluştuğu yollara asfalt dökerek yama çalışması yapıyor.

Ekiplerce ayrıca 1360. Sokakta vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi ekipleri kış aylarında vatandaşların sorun yaşanmaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi, Konak, Dicle, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı
Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:21 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu - Son Dakika
19:20 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Son Dakika
19:18 Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
19:18 Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika
18:09 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]