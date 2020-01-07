Cizre Belediyesinden dar sokaklar için çöp motor hizmeti - Son Dakika

Cizre Belediyesi dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp motor uygulaması başlattı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan çöp motor adı verilen motosikletle, gün içinde dar sokaklarda biriken çöpler toplanıyor.

Kaymakam ve Cizre Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"İlçede eski dar sokaklar bulunuyor. Ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Belediye olarak dar sokaklarımızın daha pratik ve temiz bir şekilde çöplerinin toplanması için çöp motor' araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu amaçla çöp motorlar çöpleri toplayıp büyük çöp arabalarına aktarma yapacak. Temiz bir Cizre için dar olan mahallelerimiz, bundan sonra temiz hale gelecektir."