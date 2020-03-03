Cizre Belediyesinden iş yerlerinde fiyat denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediyesinden iş yerlerinde fiyat denetimi - Son Dakika

Cizre Belediyesinden iş yerlerinde fiyat denetimi

6 saat önce

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Cizre Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki iş yerlerinde fiyat denetimi yapıldı.

Cizre Belediyesinden iş yerlerinde fiyat denetimi, System.String[]

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Cizre Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki iş yerlerinde fiyat denetimi yapıldı.

Oluşturulan komisyon tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, market, bakkal ve benzeri iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler esnafı tek tek gezerek ürünlerin üzerindeki etiketleri inceledi.

Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk bulunmazken, benzer denetimlere devam edileceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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