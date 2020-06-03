Cizre Belediyesinden karantinaya alınan bina ile sokaklarda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan apartman ile sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



Dünya genelinde etkili olan koronavirüsün Türkiye'de ilk tespit edildiği günden bu yana dezenfekte çalışmasını titizlikle yürüten Cizre Belediyesi, koronavirüsün yayılmasına engel olmak, vatandaşları hastalıktan korumak ve virüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve karantina altına alınan mahallelerde dezenfekte çalışması devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yaşanan zorlu süreçten sonra iş yerlerini açan ve çalışma hayatına yeniden başlayan tüm vatandaşlara sağlık ve huzur dilerken, kazançlarının da bereketli olmasını temenni etti.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Sinanoğlu, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçemizde her gün düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, ilçede pozitif vakaların bulunduğu ailelerin evlerini dezenfekte ediyor. Vaka sayılarının artmaması için tedbirli olalım, kurallara uyalım. Tedbir bizden takdir Allah'tan." diye konuştu.