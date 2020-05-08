Cizre Belediyesinden kilit parke ve yama çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alibey, Dağkapı ve Sur Mahallesinde yama, parke döşeme çalışmasına başladı.

Cizre Belediyesi kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından Efe, Yardımcılar, Şeker, Dursun, İlk ve Menfez sokaklarda kilit parke döşeme ve yama çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Cudi ve Nur Mahallesinde de çalışmalarını sürdürüyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, alt yapısı tamamlanan her mahallede parke çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sinanoğlu, "İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu anda mahallelerimizin birçok yerinde, ekiplerimiz bir yandan alt yapı bir yandan da kaldırım ve kilit parke döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizremiz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak." dedi.