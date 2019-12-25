Cizre Belediyesinden park hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediyesinden park hizmeti - Son Dakika

Cizre Belediyesinden park hizmeti

6 saat önce

Cizre Belediyesince 6 bin metrekare alanda yeni bir park kurulması için çalışma başlatıldı.

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Cizre Belediyesince 6 bin metrekare alanda yeni bir park kurulması için çalışma başlatıldı.

Cizre Belediyesi, ilçenin yoğun kent dokusundan sıyrılıp daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Konak Mahallesi Bilim Merkezi mevkisindeki 6 bin metrekarelik alanda park çalışması başlatıldı.

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Davut Sinanoğlu, vatandaşların ailece keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarını Cizre'ye kazandırdıklarını söyledi.

Sinanoğlu, "Parklarımızda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizde yeni projeler için çaba sarf edeceğiz. Yapımı devam eden parkta vatandaşlarımız için voleybol ile basketbol sahaları, kamelyalar, oturma bankları, sahil yolu gibi birçok faaliyeti gerçekleştirebilecekleri yeni bir dinlenme ve oyun alanı oluşturuyoruz. Park, çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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