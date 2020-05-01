Cizre Belediyesinden yeni sistem araçlarla dezenfekte çalışması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelede sürdürdüğü dezenfektan çalışmalarına yeni sistem araçlarla devam ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mikronsis aracı ile ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

7 pervane sistemi bulunan aracın da kullanıldığı temizlik çalışmaları ilçe genelinde sürüyor.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Davut Sinanoğlu, yaptığı açıklamada ilçede cadde ve sokaklarda genel hijyenin sağlanması için mikronsis dezenfeksiyon makinasını hizmete sunduklarını belirterek, "Araçlarımız gece gündüz durmadan çalışarak cadde ve sokaklarımızı virüse karşı temizleyecek. Hemşehrimizin sağlığı her şeyden önemli. Koronavirüs salgını ortadan kalkana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.