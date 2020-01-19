Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Cizre Belediyesinin yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Cizre Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Cizre Belediyesinin yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yağışlar sonrası oluşabilecek su birikmesi ve taşkınlarına karşı da su kanallarıyla giderlere yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konak mahallesinde 250 metre uzunluğunda yeni yol açma çalışması başlattı.

Açılacak yol sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımdaki sıkıntısı giderilmiş olacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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