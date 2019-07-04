Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, görevine başladı
40 dakika önce
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, yeni görevine başladı.
Cizre
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, yeni görevine başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut'un Isparta
'nın Yalvaç
ilçesine atanmasının ardından Şırnak Cumhuriyet Savcısı
olarak görev yapan Sert, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Başsavcı Sert ilçede göreve başladı.
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