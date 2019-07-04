Son Dakika Haberleri: Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, görevine başladı

40 dakika önce

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, yeni görevine başladı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, görevine başladı, System.String[]
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, yeni görevine başladı.


Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut'un Isparta'nın Yalvaç ilçesine atanmasının ardından Şırnak Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Sert, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Başsavcı Sert ilçede göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Isparta, Yalvaç, Cizre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Gram altın 258, çeyrek altın 421 lira Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Sert, görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]