Son Dakika Haberleri: Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personelleri ile Bir...

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personelleri ile Bir...

1 saat önce

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personelleri ile Bir..., System.String[]
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile tanışan Durgut ve Yalvaç, personelin sorunlarını dinledi. Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikte Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan dosyaların infaz sürecinde yaşanan sorunlar üzerinde duruldu ve çözüm yolları bulunmaya çalışıldı. Kahvaltı programı sonunda Cumhuriyet Başsavcısı ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personeline teşekkür etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Cizre, Güncel
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