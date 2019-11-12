Son Dakika Haberleri: Cizre'de 1.5 ton kaçak çay ele geçirildi
Son Dakika Güncel Cizre'de 1.5 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

Cizre'de 1.5 ton kaçak çay ele geçirildi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Cizre'de 1.5 ton kaçak çay ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Cizre'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Sur Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollardan getirilen ve satılmaya hazır halde bulunan her biri 400 gramlık paketten oluşan toplam 1 ton 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Abidin Yel/İHA)

Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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