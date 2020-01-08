Cizre'de 1 torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de 1 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Cizre'de 1 torbacı tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'de 1 torbacı tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre'de narkotik ekiplerinin yapmış olduğu rutin sokak uygulamasında şüphe üzerine durdurulup üst araması yapılan ve üstünden uyuşturucu madde çıkan Recep K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan sokak çalışmalarında; Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 1 erkek şahıstan toplam daralı ağırlığı 0,33 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan Recep K.'nin üzerinde yapılan detaylı arama neticesinde 64 adet extasy hap maddesi olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. TCK'nın 188 suçundan hakkında işlem yapılan Recep K.'nın emniyette verdiği ifade sonrası Mustafa Enes N. isimli şahısta narkotik polisleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mustafa Enes N. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Recep K. isimli sokak torbacısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik ekiplerinin yapmış olduğu uygulama dün de 1 sokak torbacısı tutuklanmıştı. Bugün tutuklanan sokak satıcısı ile birlikte son 24 saat içerisinde 2 sokak torbacısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Narkotik, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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