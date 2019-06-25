Son Dakika Haberleri: Cizre'de 10 bin hindi palazı dağıtıldı
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Cizre'de 10 bin hindi palazı dağıtıldı

20 dakika önce

Cizre'de üreticilere 10 bin hindi palazı dağıtıldı.

Cizre'de 10 bin hindi palazı dağıtıldı, System.String[]
Cizre'de üreticilere 10 bin hindi palazı dağıtıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen törende GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nce uygulamaya geçirilen "Cizre Hindi Yetiştiriciliği" Projesi kapsamında 100 çiftçiye 10 bin hindi palazı ile 60 ton yem verildi.
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, örnek bir projenin ilçede uygulanmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu projenin maliyeti yaklaşık 300 bin liradır. Yüzde 70'i hibe şeklinde olan projeye merkez ve köylerde bu proje büyük titizlikle uygulandı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:17 Kaynak: AA
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