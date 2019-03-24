Son Dakika Haberleri: Cizre'de 105 Polisle Uyuşturucu Denetimi

Cizre'de 105 Polisle Uyuşturucu Denetimi

33 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri 105 polis ile 7 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı.

Cizre'de 105 Polisle Uyuşturucu Denetimi, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri 105 polis ile 7 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılıkla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri okul önleri, Atatürk parkı, Bırca Belek parkı, Sur Dibi parkı, Botaş parkı, asri mezarlık içi ve çevresinde, Sanat sokağında 105 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı. Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.

Cizreli vatandaşlar ise yapılan uyuşturucu denetiminden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Şırnak, Polis, Cizre, 3. Sayfa
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