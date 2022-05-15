Cizre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapılması için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Cizre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapılması için çalışmalar başladı

15.05.2022 16:44
Cizre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapılması için çalışmalar başladı

Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında 10 bin metrekare alanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapımı için çalışmalara başlandı.

Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında 10 bin metrekare alanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapımı için çalışmalara başlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Cizre Belediyesi tarafından Konak Mahallesinde yapımına başlanan park içerisinde bisiklet yolu, koşu parkuru, restoran, kafe, çocuklar için oyun alanları, spor aletleri ve vatandaşların istifade edeceği yeşil alanlar yer alacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmaya çalıştıklarını ifade ederek, yapılacak parkın Cizreli vatandaşlara şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Parkın ilçenin güzelliğine güzellik katacağını dile getiren Tunç, "Gençlerimizin, ailelerimizin ve misafirlerimizin hoşça vakit geçirecekleri yeni bir sosyal alan olacak. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Demokrasi, 15 Temmuz, Dicle, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkı yapılması için çalışmalar başladı - Son Dakika


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