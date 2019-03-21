Cizre'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Etkinliği

Cizre
'de 21 Mart
Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre'de özel bir eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, şube müdürleri, Cizre Öğretmenevi Müdürü Nuri Zeren, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Arıcan, yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip ülkede kayıtlarda yüzde 10 engelli vatandaşın bulunduğunu belirtti.
Bunların bir kısmını da down sendrumu çocuklar olduğunu dile getiren Arıcan, bu durumla ilgili bu etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.
Arıcan, down sendromunun doğuştan bir farklılık olduğunu dile getirerek, etkinliğin yapıldığı okulun da ilin tek özel uygulama eğitim kurumu olduğunu vurguladı.
"Türkiye Cumhuriyeti
devleti her bir vatandaşa hiçbir farklılık gözetmeden ulaşan sosyal bir devlettir." diyen Arıcan, şunları kaydetti:
"Sosyal bir devlet demek her bir vatandaşın ihtiyacını gidermeye çalışan, onlara yardıma çalışan devlet demektir. Belki tespit edemediğimiz nice down sendromu çocuklarımız var ya da diğer engellerle karşılaşmış çocuklar var. Onların da bu eğitim kurumlarından yararlanmalarını arzu ediyoruz.
Konuşmaların ardından etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı.
Okul bahçesinde devam etkinliklerde halat çekme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma, zıplama gibi çeşitli oyunlar oynandı.
Kaymakam Arıcan ve beraberindeki protokol üyeleri de halat çekme oyununda çocuklara eşlik etti.