Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı

ŞIRNAK Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü bünyesinde Eğitim-Öğretim verilen 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında karne heyecanı yaşandı.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın katılımıyla 4-6 yaş Kur'an Kurslarındaki öğrencilere karne töreni düzenlendi. Yapılan programa aileler çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Program çocukların okudukları Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, dua, ve ilahilerin okunmasıyla geçti. Kur'an Kursları koordinatörü Esma Acet, mevcut sınıf sayılarını artırarak daha fazla öğrenciye ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Cizre genelinde 13 okulun, 17 sınıfın bulunduğunu aktaran Acet, "Bugün itibariyle karnelerimizi dağıtıp dönem bitirmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın karne heyecanlarına velilerimizle birlikte ortak olduk. Karnesini alan öğrencilerimize eğitimlerimiz İkinci dönemde de devam edecektir. Bu dönem aldığımız konular Kur'an-ı Kerim dersi, değerler eğitimi üzerinde eğitimler verdik. Onun haricinde 4-6 yaş anaokullarında verilen derslerden hayvanları öğrenme, bitkileri tanıma derslerimiz, renkleri, sayıları, şekiller konularını işledik. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. 17 sınıf olan mevcut sayımızı artırma niyetindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İlk karnelerini alan minik öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.