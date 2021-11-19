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Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı - Son Dakika

Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

19.11.2021 14:32
Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 40 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirdiği "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" projesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 okuldan belirlenen 40 öğrenci gezi amaçlı Çanakkale ve İstanbul'a gönderildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince tahsis edilen araçlarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına ulaştırılan öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'a uğurlandı.

Geziye katılan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Toplum Destekli Polislik, Çanakkale, İstanbul, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı - Son Dakika
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