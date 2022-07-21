Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

21.07.2022 15:06
Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dairenin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü Dirsekli mezrasında bulunan TOKİ konutlarında 5 katlı bir binanın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında dumanları gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi yara almadan kurtarıldı. Yangın sonucu evde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın eğitimi tatbikatı Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın eğitimi tatbikatı Patlayan trafo yangın çıkardı Patlayan trafo yangın çıkardı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement