Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü Dirsekli mezrasında bulunan TOKİ konutlarında 5 katlı bir binanın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında dumanları gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi yara almadan kurtarıldı. Yangın sonucu evde büyük maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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