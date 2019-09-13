Son Dakika Haberleri: Cizre'de 5 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cizre'de 5 kilo esrar ele geçirildi

58 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 kilo toz esrar ve 4 bin 500 lira ele geçirildi.

Cizre'de 5 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 kilo toz esrar ve 4 bin 500 lira ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cudi Mahallesi'nde iki şahsın yaşadığı eve operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evdeki 2 zanlı yakalandı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan yaklaşık 5 kilo toz esrar ve elektronik tartı ele geçirilirken, şüphelilerin üzerinde ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL bulundu. Gözaltına alınan M.Y ve M.E.Y, emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, M.E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Narkotik, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş 9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:24:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de 5 kilo esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]