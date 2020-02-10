Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı - Son Dakika

Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı

6 saat önce

Yazın hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.

Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı, System.String[]

Yazın hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar parklarda ve sokaklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.


Dün geceden bu yana ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cizreli vatandaşlar 6 yıl aradan sonra yağan karın keyfini aileleri ile birlikte parklarda, caddelerde, sokak aralarında kartopu oynayarak çıkardı. Cizre'de uzun bir süre sonra kar yağdığını kaydeden vatandaşlardan Fırat Şen, "Cizre'de çok bir zamandı kar yağmıyordu. Karın yağması çok iyi oldu. Mikropların yok olması konusu da önemli" dedi.


Zeki Dakak ise, "Cizre, coğrafi olarak çok alçak bir yerdedir. Yaklaşık 6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Bu, çocuklar için tuhaf geldi. Açıkçası uzun bir süredir karın yağmasını bekliyorduk. Cizre'ye karın yağması özellikle çocuklar için sevindirici bir durum" diye konuştu.


Agit Gerem ise uzun bir aradan sonra kar yağmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Gerem, "Çocuklarımız yağan karın keyfini Dicle Nehri kenarındaki parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya yaşadı. Yağan kar dolayısıyla bir nebze de olsa güzel bir hava hissettirdi" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Şırnak, Yağan, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor
İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]