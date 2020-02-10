Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika

Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesi merkezine 6 yıl aradan sonra yağan kar, çocukları mutlu etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesi merkezine 6 yıl aradan sonra yağan kar, çocukları mutlu etti.

Geceden beri aralıklı olarak yağan kar dolayısıyla Cizre'nin Katran mevkisinde kapanan E-90 kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Cizre ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra düşen kar ise çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan parklara çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Zeki Dakak, ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdığını belirterek, "6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Çocuklarımız çok sevindi." dedi.

Agit Gerem ise bazı çocukların ilk kez kar gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız parklarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi." ifadesini kullandı.

Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]