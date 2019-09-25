Cizre'de 8 okulun inşası sürüyor

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede inşası süren 8 okulda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, beraberinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile, her biri 24 derslikli 92 milyon 173 bin liraya mal olacak okullarda inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdiklerini ifade ederek, "Konak Mahallesinde yapımı devam eden 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisenin yapımı çok yakında tamamlanacaktır. TOKİ Dirsekli konutlarında ilkokul, ortaokul ve lisenin de yapımı çok yakında tamamlanıp hizmete açılacak." dedi.