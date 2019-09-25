Son Dakika Haberleri: Cizre'de 8 okulun inşası sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Cizre'de 8 okulun inşası sürüyor

2 saat önce

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede inşası süren 8 okulda incelemelerde bulundu.

Cizre'de 8 okulun inşası sürüyor, System.String[]

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede inşası süren 8 okulda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, beraberinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile, her biri 24 derslikli 92 milyon 173 bin liraya mal olacak okullarda inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdiklerini ifade ederek, "Konak Mahallesinde yapımı devam eden 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisenin yapımı çok yakında tamamlanacaktır. TOKİ Dirsekli konutlarında ilkokul, ortaokul ve lisenin de yapımı çok yakında tamamlanıp hizmete açılacak." dedi.

Davut Sinanoğlu, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait
Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:12:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de 8 okulun inşası sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]