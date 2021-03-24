Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
24.03.2021 21:29
Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz yazdan kalma güneşli bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz yazdan kalma güneşli bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Cizre'de akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Cizre'de akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Gündüz yazdan kalma güneşli bir günün tadını çıkaran Cizreliler akşam saatlerinde Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddelere dökülürken dolu yağışı nedeni ile sürücüler araçları ile ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Son Dakika Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara