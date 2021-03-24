Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Cizre'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz yazdan kalma güneşli bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cizre'de akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Cizre'de akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Gündüz yazdan kalma güneşli bir günün tadını çıkaran Cizreliler akşam saatlerinde Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddelere dökülürken dolu yağışı nedeni ile sürücüler araçları ile ilerlemekte zor anlar yaşadı.