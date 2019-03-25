Son Dakika Haberleri: Cizre'de Araç Sele Kapıldı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de Araç Sele Kapıldı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

15 dakika önce

-Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Cizre'de Araç Sele Kapıldı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
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