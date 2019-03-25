Cizre'de Araç Sele Kapıldı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
15 dakika önce
-Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
- Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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