Cizre'de Araç Sele Kapıldı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.



(İHA)

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