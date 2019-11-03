Cizre'de asayiş uygulaması
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.
Cizre okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri öğrencileri şüpheli kişileri ve durumları 155 Polis İmdat hattına iletmelerini istedi.
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