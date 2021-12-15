Üye Girişi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi - Son Dakika

Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi

15.12.2021 15:23
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşiretler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilci ile üyeleri 4 Aralık tarihinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etmek için 'teröre lanet mitingi' düzenledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşiretler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilci ile üyeleri 4 Aralık tarihinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etmek için 'teröre lanet mitingi' düzenledi.

Cizre, İdil Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanında yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile mitinge katılan çok sayıda kişi 'Cizre teröre karşı tek ses, tek yürek' pankartı açıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atarak Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen yüzlerce kişi Güven ailesine destek verip terörü protesto etti. Sloganların yükseldiği mitingde konuşan Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven, bu bölgede yaşamanın ve yaşatmanın bir bedeli olduğunu, yıllardır bölge halkının ve tüm doğu vilayetlerinin bu bedeli ödediğini söyledi. En son bu bedeli bölgenin en kalabalık büyük aşiretlerinden Meman Aşiret lideri Tahir Güven ağanın canı ile ödediğini ifade eden Ferzan Güven, "Dün öldürülen Tahir ağa değil, öldürülen Meman aşireti değil, öldürülen insani değerler ve insani yaşam hakkıdır. Bugün terör örgütlerinin hedeflerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedefleri söz konusu olup büyük hedeflerin önü Tahir Güven ve bölgemiz Kürt milleti üzerinden engellemeye çalışılmaktadır ve biz asla buna izin vermeyeceğiz. Abazasından, Lazına, Lazından, Çerkez'ine, Çerkez'inden Kürdü ve Türküne Anadolu tüm insanların birliği ve beraberliği ile yüce devletimizin daha güçlü daha sosyal ve daha demokratik ve muassır medeniyet seviyesindeki güçlü Türkiye için elbette birliğimizden beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bugün ben Tahir Güven'in oğlu olarak değil, İsmail El Ebuliz, Ahmede Hani, Mir Bedirhanın, Fatih'in, Abdülhamit'in, Selahaddin'i Eyyübi'nin, bugün ben Cizre'nin bir evladı olarak konuşuyorum. Bugün ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin sade ve devletine sadık bir vatandaşı olarak siz büyüklerime sesleniyorum. Gelin bir olalım. Gelin birlik olalım. Gelin tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım. Hiçbir insanın yaptığı yapacağının öldürülme hakkını doğurmadığı gibi bugün insani değerler ve ahlaki değerleri zorlaştıran ölümün, ölümlerin terörün ve bölücü faaliyetlerinin önüne çıkalım" dedi.

Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetlediğini ifade eden Güven, "Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK'yı, FETÖ'yü ve diğer terör örgütleriyle mücadele birliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi var gücümüzle teröre lanet ediyoruz ve edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal ve muassır medeniyetler çerçevesini indirmiş ve bölgemizi bahtsız bir istikbale mahkum etmiştir. ve bölge halkı ise Tahir Güvenler bu kaderi canları pahasına değiştirmeye çalışıp bunu canları ile ödemiş. Yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ortadoğu'nun ve dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bırakacağımızı, son sözü bölücü faaliyetlerin değil, bölge halkı, doğu halkı ve tüm Türkiye olarak bizlerin söyleyeceğini, yolumuzdan dönmeyeceğimizi, her türlü öldürmeyi ve öldürülmeyi asla destek vermeyip bunların önüne geçeceğimizi, yeşerecek fidanlar misali evlatlarımıza çok güçlü bir Türkiye bırakacağımızı, bu bölgenin bir evladı olarak belirtmek istiyorum. Bu hedefler üzerinden ise siz bölge büyüklerimizin ve sesimizin ulaştığı her 'insanım' diyen herkese 'gelin bir olalım Türkiye olalım'. Cizre'de ölüm istemiyoruz. Memleketimizde sürekli bir kaos ve bir korku yaşatmaya çalışılmaktadır. Bölgemiz binlerce yıldır medeniyetin beşiği olması ve medeniyetin doğduğu toprakların anasıdır. Şiddet nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Hep kaybeden bölge halkı olmuştur. Ölümün meşruiyeti olmaz olamaz da. Bölge halkı bunu asla kabul etmedi edemez de. Ölümle, şiddetle, ötekileştirerek ancak bölgemizi geri götürürsünüz. Sakın bölge halkı bunu görmüyor demeyin. Küçük beyinleri belki bunların farkında değil fakat Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak halkı medeni bir halk, ne yapacağını ve ne tepki vereceğini bilen bir memlekettir. Son günlerde Cizre'de yaşananlar bölge halkını düşündürmüş. Bölgemiz ne zaman bir kazanım sağlasa, biraz huzur bulsa hemen provokatör eylemler başlamaktadır. Bölge halkı bunu hak etmemektedir" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından alanda toplanan kalabalık kitle teröre lanet yağdırıp, sloganlar eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldı. - ŞIRNAK

Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi
Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi

Protesto, Türkiye, Terör, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!         
15:31
Ekonomist Şeref Oğuz'dan asgari ücret tahmini: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan asgari ücret tahmini: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:29
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı         
15:27
Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı? Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?         
15:21
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre'de aşiretlerden teröre lanet mitingi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement