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Cizre'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Cizre'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı

22.02.2022 13:27
Cizre'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı

Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında İlçe Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında İlçe Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereğince 2022-2023 av dönemi İlçe Av Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Abdulhakim Selimoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, Cizre Orman İşletme Şefi İbrahim Karakaya, Şırnak Avcılık Doğa ve Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği Mehdi Arslan, Cizre Avcı Kulübü Derneği Başkanı Cihan Onur ve Cizre Avcı Kulübü Derneği Üyesi Şükrü İçke katıldı.

Toplantıda, ilçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlendi.

Avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken konular, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler görüşüldü ve bu doğrultuda kararlar alındı.

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Mehmet Tunç, Jandarma, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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