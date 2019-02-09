Cizre'de Bilgilendirme Toplantısı

Cizre ilçesinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cizre ilçesinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Cizre Ticaret ve Sanayi Odasında işverenlerin faydalanabilecekleri destekler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



İŞKUR Şırnak İl Müdürü Sadık Bora, toplantıda, işverenlere yönelik teşvikleri, programları anlattıklarını belirterek, "Müdürlüğümüzün programlarını işverenlerimize açıkladık. İnşallah bu desteklerimizi vererek istihdamı arttırmalarına destek olacağız." dedi.



Toplantıda Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ile İŞKUR İl Müdürü Bora arasında girişimcilik iş protokolü de imzalandı.

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