Son Dakika Haberleri: Cizre'de Çamura Saplanan At Kurtarıldı

Cizre'de Çamura Saplanan At Kurtarıldı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre'de Çamura Saplanan At Kurtarıldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kiriş köyü yakınlarında bir atın çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu Cizre Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Şırnak, İtfaiye, Cizre, Güncel
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