Cizre'de Çamura Saplanan At Kurtarıldı
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kiriş köyü yakınlarında bir atın çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu Cizre Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA
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