Cizre'de Çamura Saplanan İneği İtfaiye Kurtardı
22 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cizre'nin Kiriş köyünde otlarken çamura saplanan ineği fark eden vatandaşlar, durumu Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ineği mahsur kaldığı yerden kurtarmayı başlardı. İnek, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:49 Kaynak: AA
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