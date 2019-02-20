Son Dakika Haberleri: Cizre'de Çamura Saplanan İneği İtfaiye Kurtardı

Cizre'de Çamura Saplanan İneği İtfaiye Kurtardı

22 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre'de Çamura Saplanan İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre'nin Kiriş köyünde otlarken çamura saplanan ineği fark eden vatandaşlar, durumu Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ineği mahsur kaldığı yerden kurtarmayı başlardı. İnek, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Şırnak, Cizre, İtfaiye, Güncel
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