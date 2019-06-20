Son Dakika Haberleri: Cizre'de çiftçilere arı kovanı dağıtıldı
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Cizre'de çiftçilere arı kovanı dağıtıldı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 25 arı kovanı ve 750 arı dağıtıldı.

Cizre'de çiftçilere arı kovanı dağıtıldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 25 arı kovanı ve 750 arı dağıtıldı.
Cizre Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Şırnak Arıcılar Birliği iş birliğiyle yüzde 70'ni GAP İdaresi, yüzde 30'nu çiftçinin karşıladığı Cizre ve Köylerinde Arıcılığı geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 750 arı, 25 arı kovanı, 25 kilogram arı yemi, 25 yemlik, 10 kilogram temel petek ve arıcılık malzemesi düzenlenen törende verildi.
Cizre belirterek Kaymakamı Faik Arıcan, bal konusunda çok büyük adımların atıldığını belirterek, ilçede de bu konuda boş alan bırakmamak gerektiğini söyledi.
Bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Arıcan, şöyle konuştu:
"Amacımız bölgemizdeki insanların hem aile hem de bölge ekonomisine katkı sunacak faaliyetler yürütmelerini sağlamaktır. Tarım ve hayvancılık alanında da farklı ürünleri onlara göstermek ve bu ürünleri de yaygınlaştırmak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:03 Kaynak: AA
Cizre Kaymakamlığı, Şırnak, Cizre, Güncel
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