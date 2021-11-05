Cizre'de çiftçilere çeşitli malzemeler dağıtıldı - Son Dakika

Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere, 50 çadır, 100 süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, muhtarlar ve Şırnak Süt ve Keçi Koyun Üreticileri Birlik Başkanları katıldı.

Kaymakam Tunç, çiftçilerin süt sağım makineleri ile daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hayvanlarının sağımını gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ellerindeki fırsat ve imkanları vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini kaydeden Tunç, çiftçilerin yanında olacaklarını ve yeni projeler üreteceklerini belirtti.

Daha sonra çiftçilere malzemeler verildi.