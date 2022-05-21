Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında

21.05.2022 10:20

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan bir petrol ofisi önünde yaşanan silahlı saldırıda oto galerici Nizamettin Kaplan hayatını kaybetmiş yanında bulunan Asım Demir'de ağır yaralanmıştı. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameranın kaydettiği görüntülerde Ford marka bir kamyonet ile petrol istasyonunun içinde bekleyen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi kaldırımda birlikte yürüyen Nizamettin Kalkan ile Asım Demir'e silahla ateş açtı. Açılan ateşle birlikte Kalkan ve Demir yere yığılırken, araçtan inen mavi gömlekli şahıs da Kalkan'a üç el ateş açtıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan esnaf ve yoldan geçen vatandaşların da büyük bir korku ve panik içinde sağa sola kaçışması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

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