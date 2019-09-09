Cizre'de "Cinsel istismar ve ihmal" semineri düzenlendi

Cizre ilçesinde "Cinsel istismar ve ihmal" konulu seminer düzenlendi.

Nuh Nebi İlkokulu Müdürlüğünün geçen yıl hazırladığı, AB tarafından kabul edilen "Çocuğun Ruh Dünyasında Tamiri Mümkün Olmayan İzler Bırakan Çocuk İstismarında AB Eğitimi" adlı proje kapsamında ilçede görevli sınıf, ortaokullardaki branş ve rehber öğretmenlere yönelik seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, okul müdürü Münir Eroğlu da katıldı.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen seminerde Nuh Nebi İlkokulunda rehber öğretmen Bermal Yürük sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çazım, konunun hassasiyetine ve bu konuda alınabilecek önleyici tedbirlere değindi.

Okul müdürü Eroğlu da, okuldaki öğretmenlerin proje kapsamında Hollanda ve İtalya'da eğitim aldığını belirtti.

Öğretmenlerin bu ay da Almanya'da 14 gün eğitim görmesinin planlandığını aktararak, "Proje sayesinde öğretmenler cinsel istismar ve ihmal vakalarının erken tanınmasında ve problemle daha etkili bir şekilde baş edilmesine yönelik bilgi ve donanımı AB düzeyinde öğrenerek, AB ülkelerinde uygulanan davranış eğitimi ve danışmanlık hizmetlerini, destek programlarını inceleyerek ülkemizdeki uygulamalarla bütünleştirerek ilçemizde görev yapan sınıf öğretmenlerine bilgi ve deneyimlerini aktardılar." diye konuştu.