Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika

Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı

6 saat önce

Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı, System.String[]

Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı çalışma kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının destek verdiği çalışma kapsamında temin edilen kışlık botlar, görevliler tarafından yükümlülerin evlerine götürülerek çocuklara ayakkabıları hediye etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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