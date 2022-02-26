Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı - Son Dakika
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Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

26.02.2022 09:09
Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

Cizre ilçesinde Hacı Ahmet Ercan Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Cizre ilçesinde Hacı Ahmet Ercan Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, okulda düzenlenen programda öğrencilere polislik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuya ilişkin sunum yapıp, çizgi film izleten ekipler, daha sonra çocuklarla sohbet etti.

Ekipler, etkinliğin sonunda öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye etti.

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Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Ercan, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı - Son Dakika


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