Cizre'de 'çöp motor' hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de 'çöp motor' hizmeti - Son Dakika

Cizre'de 'çöp motor' hizmeti

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp motor hizmeti başlattı.

Cizre'de 'çöp motor' hizmeti, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp motor hizmeti başlattı.


Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Cizre'nin dar sokaklarında daha pratik ve çöplerin daha temiz bir şekilde toplanması için çöp motor hizmeti sunmaya başladı. İlçede yeni uygulanmaya başlayan çöp motor hizmeti ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bilindiği gibi kentimizde eski dar sokaklar bulunuyor ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Belediye olarak dar sokaklarımızın daha pratik ve temiz bir şekilde çöplerinin toplanması için çöp motor araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu amaçla çöp motorlar çöpleri toplayıp büyük çöp arabalarına aktarma yapacak. Temiz bir Cizre için dar olan mahallelerimiz, bundan sonra temiz hale gelecektir" dedi. - ŞIRNAK

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
19:38 Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Son Dakika
19:36 Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek" - Son Dakika
19:34 AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı - Son Dakika
19:34 Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
19:33 Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika
19:05 İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Son Dakika
18:37 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre'de 'çöp motor' hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]