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Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı

02.10.2021 14:19
Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı, System.String[]

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve DEDAŞ ilçe saha koordinasyon ekiplerince, Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve DEDAŞ ilçe saha koordinasyon ekiplerince, Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatları doğrultusunda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve DEDAŞ saha koordinasyon ekibi, vatandaşların memnuniyetini arttırabilmek amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları yapılıyor.

"Cizre halkı hizmetin en iyisine layıktır." diyen Tunç, çalışmaların ivedilikle yapılmasını ve vatandaşların tozdan, topraktan, demir direklerden ve molozlardan kurtarılmasını istedi.

Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı
Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı
Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı
Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Mehmet Tunç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de demir direkler kaldırıldı, kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı - Son Dakika
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